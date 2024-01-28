Keşanspor 6 transferini açıkladı

Edirne BAL 2. Grupta mücadele eden Keşanspor devre arasında 6 transfer gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Kulübü’nden yapılan açıklamada; transferler şöyle açıklandı.

Ergün Aydın (Anafartalarspor-Sağbek-Orta Sha) , Kerem Erkol (Lüleburgazspor-Stoper) , Umut Çakar (Lüleburgazspor-Orta Saha), Emre Yaylı (Sarayspor-Kaleci) , Mushaf Polat (Babaeskispor- Orta Saha) Murat Aşkın (Lüleburgzspor-Santrafor)