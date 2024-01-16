Keşanlı yüzücülerin büyük başarısı

Edirne Keşan'da Kaanspor Kulübü yüzücüleri Yalova’daki katıldıkları yarışmadan toplam 25 madalya ile döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaan Spor Kulübü yüzücüleri Yalova’da düzenlenen yarışmada büyük başarı gösterdi.

Antrenör Eray Erel yönetiminde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Yalova’ da düzenlenen, Türkiye genelinde 10 spor kulübünün katıldığı Ulusal Gelişim Ligi Yüzme Yarışları’ na katılan Keşan Kaan Spor Kulübü sporcuları 6 birincilik, 6 ikincilik, 10 üçüncülük ve 2 dördüncülük kazandı.

Dereceye giren Kaanspor yüzücüleri şöyle;

Zeynep Öykü Çelik 100 m Kurbağalama 1., 50 m Kurbağalama 2., 100 m Serbest 3., 50 m Serbest 3.

Yaman Ergene 100 m Kurbağalama 1., 50 m Kurbağalama 1., 50 m Serbest 3.

Emre Ali Alkan 200 m Sırtüstü 1., 50 m Sırtüstü 2., 100 m Sırtüstü 2., 200 m Serbest 2.

Aytaç Arıcı 100 m Kelebek 1., 200 m Kelebek 3.,

Emir Karakaş 200 m Serbest 1.

Mehmet Uras Engin 100 m Serbest 2., 50 m Kelebek 3.

Mert İsmail Alkan 100 m Kelebek 3.

Mehmet Yağız Gürsoy 50 m Sırtüstü 3.

Defne Öztürk 50 m Kurbağalama 4., 50 m Serbest 4.

Elif Meriç Deresoy 100 m Kelebek 2., 200 m Kurbağalama 2., 100 m Kurbağalama 3.

Nil Yılmaz 200 m Kurbağalama 3.

Arda Dinçtürk 800 m Serbest 3.