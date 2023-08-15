Keşanlı karatecilerden Gemlik derecesi

Keşan Belediyespor, 11-13 Ağustos 2023 tarihlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'ndan dereceyle döndü.Bülent SAYLAM / EDİRNE (İGFA) - 4.Uluslar Arası Karate Şampiyonasına 13 ülke, 25 ilden 143 kulüp katıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen turnuvada; Keşan Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Hamdi Çevik, 55 yaş üzeri veteranlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalya alırken, Keşan Belediyesi Spor Antrenörü ve aktif müsabaka sporcusu Meltem Şahin, 2005 ve üstü büyük bayanlar kategorisinde 5. oldu.

Keşan’ı başarıyla temsil ettiklerinden ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Çevik, “Organizasyon çok başarılı. Bu turnuvada Veteranlar kategorisinde Keşan Belediyespor adına yarıştım. İkinci olarak kürsüye çıkma başarısını elde ettim. Ve ilçeme gümüş madalya kazandırdığım için mutlu oldum” dedi.

Şahin ise, müsabakaya katılmasındaki amacının 4-5 Kasım 2023 tarihinde Belçika’da yapılacak olan Avrupa WadoRyu Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsilen katılacağım için hazırlık yapmak olduğunu belirterek, "Böylelikle hazırlıklarının birinci bölümünü iyi bir performans göstererek bitirmiş oldum. Bundan sonrada müsabaka tarihine kadar yapılacak olan tüm turnuvalara katılarak hazırlıklara devam edeceğim. Başta Kasım Demir hocamıza teşekkür ediyor ve bu turnuvayı organizede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.