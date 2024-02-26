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Keşanlı atlet 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı
SPOR 26.02.2024, 09:03
Çağlar Uygun, Masterle Türkiye Salon Şampiyonası’nda iki gümüş 1 altın madalya ile döndü.Erdoğan DEMİR / BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz Cumartesi günü Bursa Osmangazi Spor Salonu’nda düzenlenen Masterler Türkiye Salon Şampiyonası’na katılan Çağlar Uygun, 3 madalya ile Keşan’a döndü.
Uygun, 60 metrede 400 metrede Türkiye 2.si oldu. 4.200 metre bayrak yarışına da Yasin, Bumin, Emirhan ve kendisinin yer aldığı takımla katılan Çağlar Uygun bu branşta da Türkiye 1.si oldu
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|28
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|25
|25
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|24
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|26
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|25
|20
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|26
|13
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|26
|13
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|O
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|21
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|18
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|25
|14
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|26
|9
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