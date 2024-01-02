Keşan Yıldızı Spor Kulübü bugün deplasmanda

Edirne Midi Kızlar Voleybol Ligi’nde mücadele eden Keşan Yıldızı Spor Kulübü ligdeki ikinci maçını bugünü deplasmanda oynayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlk maçını Havsa Belediye Gençlik Spor Kulübü ile yapan Keşan Yıldızı Spor Kulübü maçı 25-22, 25-18 ve 25-19’luk sonuçlarla 3-0 kazanarak maçtan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Kulüp ligdeki ikinci maçını bugün deplasmanda saat 19.00 DSİ ile oynayacak.