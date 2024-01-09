Keşan Yıldızı, Avrupa'ya mağlup oldu

Keşan Yıldızı Spor Kulübü, Avrupa Yıldızları’na 3-1 mağlup olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Midi Kızlar Voleybol Ligi’nde mücadele eden Keşan Yıldızı Spor Kulübü, Edirne deplasmanında Avrupa Yıldızları Spor Kulübü ile karşılaştı.

İlk iki seti 25-18 ve 25-20’lik skorlarla Avrupa Yıldızları Kulübü kazandı.

Üçüncü seti Keşan Yıldızı 25-20 kazanırken, maçın 4.setini de 25-22 kazanan Avrupa Yıldızları Spor Kulübü maçtan 3-1 galibiyet ile ayrılan taraf oldu.