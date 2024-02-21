Keşan Veteranlar, Anafartalar Veteranlar ile berabere kaldı

50 Yaş Üstü Trakya Veteranlar Ligi’nde Keşan Veteranlar, Anafartalar Veteranlar 1-1 berabere kaldı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - 50 Yaş Üstü Trakya Veteranlar Ligi’nde Keşan Veteranlar ile Anafartalar Veteranlar geçtiğimiz pazartesi günü akşamı Keşan’da karşı karşıya geldi.

Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Her iki takımında 1’er puana razı olduğu maçta Keşanspor Veteranlar’ın golünü Hüseyin Engin kaydederken, Anafartalar Veteranlar’ın golünü de penatıdan Murat Coşkuntuna kaydetti.

Maçta Keşan Veteranlar’dan Abdullah Yetim’de penaltı kaçırdı.