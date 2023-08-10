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Keşan İdmanyurdu’nun yeni hocası belli oldu
SPOR 10.08.2023, 09:14
Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu yeni sezon için Teknik Direktör olarak Sırrı Kalın ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan İdmanyurdu Kulüp Başkanı Taner Karatepe, yaptıkları görüşmede Sırrı Kalın ile anlaştıklarını ve yeni sezon için sözleşme imzaladıklarını belirtti.
Keşan İdmanyurdu ile anlaşan Teknik Direktör Sırrı Kalın, 1954 İstanbul doğumlu olup, Tokatspor ve Sarıyer’de profesyonel olarak futbol oynadı.
Kalın, Profesyonel Lig’de Gönenspor’da görev yaparken, amatör liglerde de Çayırbaşı, Zekeriyaköy, Kilyos takımlarını çalıştırırken, Gönen Tayfunspor ile 1.Amatör ig’de şampiyonluk yaşadı.
Kalın ayrıca bir dönem Beşiktaş altyapısında da görev yaptı.
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