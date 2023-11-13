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Keşan İdmanyurdu, YıldırımGençlerliği’ni 3-1 yendi

SPOR 13.11.2023, 17:23
Keşan İdmanyurdu, YıldırımGençlerliği’ni 3-1 yendi

Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu bugün kendi sahasında Yıldırım GB ile karşı karşıya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)  - Keşan İdmanyurdu, Yıldırım Gençlerliği’ni 3-1 yendi, liderlik koltuğuna oturduç

te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'ndağki karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile az sayı taraftar da izledi.

İlk 30 dakikası karşılıklı bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada 31.dakikada Yıldırım Gençlerbirliği’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aliş yerden ve düzgün bir vuruşla takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

33.dakikada Keşan İdmanyurdu kalecisi Sercan’ın ileriye göndermek istediği top ceza sahası dışında ilk golün sahibi olan Aliş’in önüne düştü. Aliş’in vuruşunda kaleci Sercan koşarak çizgiyi geçmek üzere olan topa müdahale etti. Sercan bu müdahalesi sırasında kale direğine çarparak sakatlandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen Sercan sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Tugay’a bıraktı.

İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken uzatma dakikalarının son saniyelerinde  Keşan İdmanyurdu defansından ileriye gönderilen topu ceza sahası içersinde tutmak isteyen kaleci Emre topu elinden kaçırdı, topu iyi takip eden Harun boş kaleye topu gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Keşan İdmanyurdu daha diri ve istekli başladı. 74. dakikada gelişen Keşan İdmanyurdu atağında orta sahada topla buluşan Emre, yerden güzel bir ara pası ile Rıdvan’ı topla buluşturdu, Rıdvan  ileriye çıkan kaleci Emre’ nin yanından yerden ve düzgün bir vuruşla Keşan İdmanyurdu’nu 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

86.dakikada gelişen Keşan İdmanyurdu atağında rakip takımın ceza sahasının sol kanadında buluşan Baran, mükemmel bir vuruşla kaleci Emre’yi takımı adına 3.kez mağlup ederek topu doksana  gönderdi.

Karşılaşma Keşan İdmanyurdu’nun 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Keşan İdmanyurdu ilk haftada kendi evinde oynadığı maçı 3-1 galibiyet ve 3 puanla kapatarak grubunda ilk hafta liderlik koltuğuna oturdu.

Keşan İdmanyurdu-Yıldırım GB maçı Erdoğan Demir ve Furkan Büber’in anlatımı ve Yayın ekibi İlkay Özel, Alpcan Demir ve Merve Erdoğan’ın katkılarıyla Fe TV Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Hakemler: Mustafa Kaan Güvenç, Recep Keleş, Atahan Olgun

Keşan İdmanyurdu: Serca (Turay), Vural , Mesut, Soner, Barış (Barlas), Emre, Mert,  Engincan (Özgür),Harun (Berkay), Rıdvan, Baran (Tugay)

Yıldırım GB: Emre, İsmail, Serkan, Yunus Emre Aldemir ,Mustafa (Mehmet), Harun, Furkan (Ozan), Emir, Hüseyin (Emrullah), Aliş, Yunus Emre Duman

Goller: Dk 31 Aliş (Yıldırım GB), Dk.45+5 Harun, Dk.74 Rıdvan, Dk.86 Baran (Keşan İdmanyurdu)

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