Keşan İdmanyurdu, Süleyman Esen ile anlaştı

2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İdmanyurdu, iç transferde Süleyman Esen ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşarak sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin hem sporcuya, hem de kulüp için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuldu.