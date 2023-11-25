Keşan İdmanyurdu Karaağaç Karlıovaspor’u konuk edecek

Keşan İdmanyurdu, yarın sahasında Karaağaç Karlıovaspor’u ağırlayacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden ve ilk haftada evinde oynadığı Yıldırım Gençlerbirliği maçını 3-1, ligin ikinci maçında yarın deplasmanda Karaağaç Ardaspor’u 3-2 yenerek grupta liderliğini sürdüren keşanİdmanyurdu yarın Karaağaç Karlıovaspor’u konuk edecek.

Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, yarın saat 16.00’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanacak karşılaşmaya tüm futbolseverleri davet etti.

Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat 16.00- Keşan İdmanyurdu- Karaağaç Karlıovaspor

Saat 14.00- Edirne Genç Aslanlar- Karaağaç Ardaspor

Saat 14.00- Osmanlıspor- Yıldırım Gençlerbirliği

Bay: Enez Belediyespor