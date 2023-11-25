Keşan İdmanyurdu Karaağaç Karlıovaspor’u konuk edecek
Keşan İdmanyurdu, yarın sahasında Karaağaç Karlıovaspor’u ağırlayacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden ve ilk haftada evinde oynadığı Yıldırım Gençlerbirliği maçını 3-1, ligin ikinci maçında yarın deplasmanda Karaağaç Ardaspor’u 3-2 yenerek grupta liderliğini sürdüren keşanİdmanyurdu yarın Karaağaç Karlıovaspor’u konuk edecek.
Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, yarın saat 16.00’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanacak karşılaşmaya tüm futbolseverleri davet etti.
Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Saat 16.00- Keşan İdmanyurdu- Karaağaç Karlıovaspor
Saat 14.00- Edirne Genç Aslanlar- Karaağaç Ardaspor
Saat 14.00- Osmanlıspor- Yıldırım Gençlerbirliği
Bay: Enez Belediyespor
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|12
|9
|19. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|13
|3