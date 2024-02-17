Keşan İdmanyurdu, Karaağaç Ardaspor ile oynayacak

Edirne Süper Amatör Lig A grubunda Keşan İdmanyurdu, Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Keşan İdmanyurdu ligin 9.haftasında yarın Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 16.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanacak.

Grupta haftanın maç programı şöyle;

Saat 14.00- Enez Belediyespor-Karaağaç Karlıovaspor

Saat 15.15- Edirne Genç Aslanlar-Yıldırım Gençlerbirliği

Saat 16.30- Keşan İdmanyurdu-Karaağaç Ardaspor

Bay: Osmanlıspor