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Keşan İdmanyurdu kaleci Sercan ile anlaştı
SPOR 01.07.2023, 11:04
2023 - 2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İdmanyurdu, bir süreden beri görüştüğü kaleci Sercan Selvi ile iç transferde anlaşarak sözleşme imzaladı.
Selvi yeni sezon için Keşan İdmanyurdu’nda yeniden forma giyecek olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, “Yeni sezonda Keşan İdmanyurdu’un başarısı için arkadaşlarımla birlikte ter dökeceğim. Transferim nedeniyle başta kulüp başkanım Taner Karatepe olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ederim” dedi.
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