Keşan İdmanyurdu Futbol Akademisi’ne ilgi artıyor

Keşan İdmanyurdu Futbol Akademisi’ni çalışmaları son hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, futbol akademisine ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Vatandaşların çocukları için akademiye gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür eden Karatepe, "Bizim amacımız gençlerimizin ve çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandrımak ve ileride yetenekli futbolcular yetiştirerek kulübümüz bünyesine katmak ve ardından da Türk Futbolu’na kazandırmaktır” dedi.

Futbol Akademisi'nin çalışmaları her Salı ve Perşembe günü Yeni Mahalle’de bulunan Şehit Polis Erol Elmas Sahası’nda Şeref Aldanmaz nezaretinde Emre Karakuş, Sercan Selvi ve Yücehan Köklüünal’dan oluşan ekip ile sürdürülüyor.