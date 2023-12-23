Keşan İdmanyurdu Edirne Genç Aslanlar’ı konuk edecek

Edirne Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden Keşan İdmanyurdu yarın kendi sahasında Edirne Genç Aslanlar ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe, yarın saat 14.00’te oynanacak karşılaşmaya tüm futbolseverleri davet ederek takımlarına destek vermelerini istedi.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat 14.00-Keşan İdmanyurdu-Edirne Genç Aslanlar

Saat 14.00-Enez Belediyespor-Osmanlıspor

Saat 15.30-Karaağaç Karlıovaspor-Yıldırım Gençlerbirliği

Bay: Karaağaç Ardaspor