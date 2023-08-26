Keşan İdmanyurdu Barlas Gökçe ile anlaştı

Edirne Süper Amatör Ligi ekibi Keşan İdmanyurdu kadrosunu güçlendiriyor.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu transfer çalışmalarına devam ediyor.

Barlas Gökçe ile görüşmeleri sürdüren Keşan İdmanyurdu futbolcusuyla anlaşarak sözleşme imzaladı.

Keşan İdmanyurdu yöneticileri, transferin hem Barlas’a hem de kulübe hayırlı olmasını diledi.