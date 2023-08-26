Son Dakika
Keşan İdmanyurdu Barlas Gökçe ile anlaştı
SPOR 26.08.2023, 14:00
Edirne Süper Amatör Ligi ekibi Keşan İdmanyurdu kadrosunu güçlendiriyor.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu transfer çalışmalarına devam ediyor.
Barlas Gökçe ile görüşmeleri sürdüren Keşan İdmanyurdu futbolcusuyla anlaşarak sözleşme imzaladı.
Keşan İdmanyurdu yöneticileri, transferin hem Barlas’a hem de kulübe hayırlı olmasını diledi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Konyaspor
|3
|5
|3. Hatayspor
|2
|4
|4. Sivasspor
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Galatasaray
|2
|4
|7. A.Demirspor
|2
|4
|8. Kasımpasa
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Karagümrük
|2
|3
|11. Trabzonspor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Samsunspor
|2
|1
|18. Pendikspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Manisa FK
|3
|7
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Şanlıurfaspor
|2
|6
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Bodrumspor
|2
|4
|6. Sakaryaspor
|2
|4
|7. Adanaspor
|2
|3
|8. Çorum Belediyespor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. Brighton
|2
|6
|3. M.City
|2
|6
|4. Brentford
|2
|4
|5. Arsenal
|2
|6
|6. Liverpool
|2
|4
|7. West Ham United
|2
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Nottingham Forest
|2
|3
|12. Crystal Palace
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Fulham
|2
|3
|15. Bournemouth
|3
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Burnley
|1
|0
|18. Wolves
|2
|0
|19. Everton
|2
|0
|20. Luton Town
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
|2
|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Real Sociedad
|3
|3
|12. Villarreal
|2
|3
|13. Cadiz
|2
|3
|14. Las Palmas
|3
|2
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|3
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
|2
|0
|20. Granada
|2
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü