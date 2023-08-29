Keşan İdmanyurdu, Ali Karatepe ve Salih Can Çenbeli ile anlaştı

2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Keşan İdmanyurdu yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İdmanyurdu, iç transferde Ali Karatepe ve Salih Can Çenbeli ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşarak sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin hem sporcular hem de kulüp için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuldu.