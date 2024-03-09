Keşan İdmanyurdu, 12.haftayı bay geçecek

Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu 12.haftayı bay olarak geçirecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat 14.00- Enez Belediyespor-Edirne Genç Aslanlar

Saat 14.30- Karaağaç Ardaspor-Yıldırım Gençlerbirliği

Saat 16.45- Karaağaç Karlıovaspor-Osmanlıspor