Keşan Gençlerbirliği, Uzunköprüspor’a 3-2 yenildi

Edirne U13 Gelişim Ligi’nde mücadele eden Keşan Gençlerbirliği geçtiğimiz Cumartesi günü Uzunköprüspor ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’te başlayan ve Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan karşılaşmayı Uzunköprüspor 3-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Uzunköprüspor’un gollerini Emir Kaçar, Refik Altay Şevik ve Salih Tunay Kuuk atarken, Keşan Gençlerbirliği’nin gollerini de Arda Akcan ve Yasin Yaman kaydetti