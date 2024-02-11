Keşan Gençlerbirliği, Uzunköprü Veteranlar’a yenildi

Keşan Gençlerbirliği, Uzunköprü Veteranlar’a 7-3 mağlup olduErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Gençlerbirliği geçtiğimiz cumartesi günü kendi sahasında Uzunköprü Veteranlar ile karşılaştı.

Saat 15.00’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan karşılaşmayı Uzunköprü Veteranlar 7-3 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.