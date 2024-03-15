Edirne U16 Ligi’nde mücadele eden Keşan Gençlerbirliği, Uzunköprü Veteranlar’a 4-2 yenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U16 Ligi’nde mücadele eden Keşan Gençlerbirliği geçtiğimiz Çarşamba günü kendi sahasında Uzunköprü Veteranlar ile karşılaştı.

Saat 14.00’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Uzunköprü Veteranlar 4-2kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puan ile ayrıldı.