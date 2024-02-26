Keşan Gençlerbirliği- Aşçıoğlu Gençlikspor: 8-0

Keşan Gençlerbirliği, Aşçıoğlu Gençlikspor’u 8-0 mağlup ettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Gençlerbirliği geçtiğimiz cumartesi günü kendi sahasında Aşçıoğlu Gençlikspor ile karşılaştı.

Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan maçı Keşan Gençlerbirliği 8-0 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı.