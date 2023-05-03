Keşan Genç Ordu Uzunköprü’yü 7-1 yendi

Edirne U15 Ligi'nde mücadele eden Keşan Genç Ordu Uzunköprü’yü 7-1 yendiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U15 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu geçtiğimiz Cumartesi günü Uzunköprüspor ile karşılaştı.

Uzunköprü Ergene Stadı Oğuz Arda Sel Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Keşan Genç Ordu 7-1 kazanarak haftayı galibiyet ve 3 puan ile kapattı.

Keşan Genç Ordu’nun gollerini; Yaşar Sesler, Arda Kuş, Mahmut Tuğrul Sezer (2), Şerif Hamza Yay, Doruk Kalkan ve rakip takım kendi kalesine kaydetti.

