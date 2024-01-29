Keşan Genç Ordu, Uzunköprüspor’u 7-0 yendi

Edirne U13 Ligi’nde Keşan Genç Ordu, Uzunköprüspor’u 7-0 mağlup etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu, geçtiğimiz Cumartesi günü Uzunköprüspor ile karşılaştı.

Saat 15.30’da KeşaN AtatüRK Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan maçı Keşan Genç Ordu 7-0 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puan ile ayrılan taraf oldu.