Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu, Uzunköprüspor’u 5-2 mağlup etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Uzunköprüspor ile karşılaştı.

Saat 15.30’da Oğuz Arda Sel sahasında oynanan karşılaşmayı Keşan Genç Ordu 5-2 kazandı.

Keşan Genç Ordu’nun gollerini Halit Aydın (3), İbrahim Doruk Uygun ve Ali Konukçu kaydetti.