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Keşan Genç Ordu, Uzunköprüspor’u 5-2 mağlup etti
SPOR 26.02.2024, 14:26
Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu, Uzunköprüspor’u 5-2 mağlup etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu geçtiğimiz cumartesi günü deplasmanda Uzunköprüspor ile karşılaştı.
Saat 15.30’da Oğuz Arda Sel sahasında oynanan karşılaşmayı Keşan Genç Ordu 5-2 kazandı.
Keşan Genç Ordu’nun gollerini Halit Aydın (3), İbrahim Doruk Uygun ve Ali Konukçu kaydetti.
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