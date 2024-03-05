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Keşan Genç Ordu U13’te namağlup şampiyon oldu
SPOR 05.03.2024, 15:22
Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu Ligin son maçında geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Uzunköprü Veteranlar ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 14.00’de Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda başlayan maçı 4-1 kazanan Keşan Genç Ordu maçı 4-1 kazanarak, ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.
Maçın ardından Keşan Genç Ordu’ya kupasını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile ASKF Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Nevruz Kaldı tarafından verildi.
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