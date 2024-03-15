Edirne U16 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu, Şükrüpaşa Atletik’i 11-0 yendi.Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Edirne U16 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu geçtiğimiz Çarşamba günü kendi sahasında Şükrüpaşa Atletik ile karşılaştı.

Saat 16.00’de Keşan Atatürk Stadı Mustafa kaldı Sahası’nda oynanan karşılşamayı Keşan Genç Ordu 11-0 kazanarak sahadan galibiyet ve 3 puanla ayrıldı.