Keşan Genç Ordu'nun genç yeteneği Karagümrük'te

Genç Ordu’nun 14 yaşındaki yeteneği Karagümrük’e transfer olduErdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - 2021-2022 sezonunda katıldığı tüm yaş kategorisindeki liglerden şampiyonlukla ayrılan Keşan Genç Ordu Spor Kulübü’nün gelecek vadeden oyuncusu 14 yaşındaki Kerem Özmen Karagümrük’e transfer oldu.

Karagümrük Futbol Okulları yetkileri Keşan’ın diğer yetenekleri için de bölgeye gelerek Altınordu Keşan Futbol Okulları antrenörü Fatih Uygun ve Genç Ordu Kulübü Başkanı İbrahim Uygun ile bir araya geldi.

Fatih Karagümrük Futbol Akademisi Direktörü Savaş Çam ve Fatih Karagümrük Futbol Okulları Koordinatörü Yıldıray Güçlü dün Keşan Genç Ordu Kulübü’nü ziyaret etti.

Ziyarete Keşan’da doğup büyüdükten sonra taşındığı farklı şehirde Fatih Karagümrük S.K. U14 takımına katılan Adem İraç ile babası Yaşar İraç; Keşan Genç Ordu Spor Kulübü Başkanı İbrahim Uygun, Altınordu Keşan Futbol Okulları Antrenörü ve Keşan Genç Ordu Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Teknik Direktörü Fatih Uygun ile Fatih Karagümrük U15 takımına katılmayı başaran Kerem Özmen tarafından karşılandı.

“YETENEKLERİN PEŞİNDEYİZ”

Karagümrük Futbol Akademisi Altyapı Koordinatörü Savaş Çam, Keşan ve Trakya ziyaretleri hakkında yaptığı açıklama bölgedeki potansiyelin farkında olduklarını belirterek, gençlerin kendilerini göstermesi ve tanımaları açısından imkan oluşturacaklarını, gelecek zamanda Trakya’dan daha fazla sporcu kazandıracaklarını söyledi.

“Süper Lig’e kazandırılması gereken çocuklar var”

Karagümrük Futbol Okulları Koordinatörü Yıldıray Güçlü, Trakya’daki yetenekler hakkında, "Karagümrük Futbol Okulu olarak Trakya’da futbol okulları açmaya başladık. Bunun sebebi de buradaki potansiyele ulaşmak. Keşan’da da oldukça yüksek potansiyelli ve Süper Lig’e kazandırılması gereken çocuklar var” diyerek Altınordu Keşan Futbol Okulları antrenörü Fatih Uygun’a teşekkür etti.