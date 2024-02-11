Son Dakika
Keşan Genç Ordu gol oldu yağdı
SPOR 11.02.2024, 17:00
Keşan Genç Ordu, Aşçıoğlu Gençlik’i 10-0 mağlup ettiErdoğan DEMİR (İGFA)
Keşan Genç Ordu U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu geçtiğimiz Cumartesi günü Aşçıoğlu Gençlik ile karşılaştı.
Saat 15.00’te Uzunköprü Oğuz Arda Sel sahasında oynanan karşılaşmayı Keşan Genç Ordu 10 -0 kazanarak sahadan 3 puan ve galibiyetle ayrıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|66
|2. Fenerbahçe
|25
|64
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Kasımpasa
|25
|38
|5. Trabzonspor
|24
|37
|6. Rizespor
|25
|36
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|25
|33
|9. Sivasspor
|25
|33
|10. A.Demirspor
|25
|31
|11. Ankaragücü
|25
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|25
|28
|15. Karagümrük
|25
|27
|16. Gaziantep FK
|25
|27
|17. Samsunspor
|24
|26
|18. Pendikspor
|25
|26
|19. Konyaspor
|25
|25
|20. İstanbulspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|22
|45
|3. Kocaelispor
|22
|43
|4. Bodrumspor
|22
|39
|5. Sakaryaspor
|22
|37
|6. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|7. Boluspor
|22
|33
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|21
|32
|10. Erzurumspor
|22
|27
|11. Ümraniye
|22
|27
|12. Manisa FK
|22
|26
|13. Keçiörengücü
|22
|26
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Tuzlaspor
|22
|22
|16. Şanlıurfaspor
|22
|19
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|54
|2. M.City
|23
|52
|3. Arsenal
|24
|52
|4. Tottenham
|24
|47
|5. Aston Villa
|24
|46
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|24
|36
|8. West Ham United
|24
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Wolves
|24
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Fulham
|24
|29
|13. Bournemouth
|23
|27
|14. Brentford
|23
|25
|15. Crystal Palace
|23
|24
|16. Nottingham Forest
|24
|21
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|24
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|24
|51
|4. Atletico Madrid
|24
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Las Palmas
|24
|35
|9. Valencia
|24
|35
|10. Getafe
|24
|33
|11. Osasuna
|24
|29
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|24
|25
|14. Rayo Vallecano
|24
|24
|15. Sevilla
|24
|23
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|24
|20
|18. Cadiz
|24
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|23
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü