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Keşan derbisinden galip çıkmadı
SPOR 18.02.2024, 09:35
Edirne U18 Ligi’ndeki Keşan derbisinde Keşanspor ile Anafartalarspor karşı karşıya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor ile Anafartalarspor karşılaşması beraberlikle sonuçlandı.
Keşan Belediyesi Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Anafartalarspor’un golleri Emirhan ve Faruk'tan gelirken, Keşanspor’un iki golünü ise Fikret kaydetti.
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