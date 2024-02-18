Keşan derbisinden galip çıkmadı

Edirne U18 Ligi’ndeki Keşan derbisinde Keşanspor ile Anafartalarspor karşı karşıya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor ile Anafartalarspor karşılaşması beraberlikle sonuçlandı.

Keşan Belediyesi Mustafa Kaldı Sahası’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Anafartalarspor’un golleri Emirhan ve Faruk'tan gelirken, Keşanspor’un iki golünü ise Fikret kaydetti.