Keşan'da açık satrançta uluslararası 18. buluşma sona erdi

Keşan Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Keşan Belediyesi XVII. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Atatürk Spor Salonu’nda başlayan XVII. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın ödül törenine; Keşan Belediyesi Başkanvekili Yakup Balcı, Türkiye Satranç Federasyonu Bölge Temsilcisi Rafet Gülmez, Edirne İl Temsilcisi Umut Güney,sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

6 farklı ülkeden ve 25 farklı ilden 147 sporcunun katıldığı turnuvada; Azerbaycanlı sporcu Aliyev Elnur 1’inci, Turan Asım 2’nci, Yıldız Serdar Murat ise 3’üncü oldu.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Keşan Belediyesi Başkanvekili Yakup Balcı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende, A-B-C kategorileri, en iyi kadın sporcu, en iyi Türk sporcu, en iyi yerel sporcu, en iyi 16 yaş ve altı sporcu, en iyi 50 yaş ve üzeri sporcu, en iyi 8 yaş ve altı sporcu kategorilerinde başarılı olan sporculara, toplam 60 bin TL’lik ödüller takdim edilirken, görevli federasyon yetkililerine de plaketleri takdim edildi.

“KARDEŞ ÜLKEDEN GELİP BİRİNCİ OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Turnuvada birinci olan Azerbaycanlı sporcu Aliyev Elnur, turnuvaya Azerbaycan’dan katıldığını ifade ederek, “Bu güzel turnuvanın düzenlenmesinde emeği olan başta Keşan Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva düzenlenmiş. Azerbaycan’dan gelerek, birinci olduğum için çok mutluyum. Geçtiğimiz yıllarda da turnuvaya katılmıştım. Her geçen yıl üstene koyarak devam ediyor. Burada birinci olmak da çok güzel. Kardeş ülkeden gelerek derecek aldım. Çok güzel bir duygu. Kelimelerle ifade edemiyorum” diye konuştu.