Keşan'da 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı

Keşan Belediyesi 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu ile iş birliğinde düzenlenen Keşan Belediyesi XVIII. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.

Atatürk Stadı Kapalı Spor Salonu’ndaki programa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Gülmez, Edirne İl Temsilcimiz Umut Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vedat Çimen sporcular ve veliler katıldı.

“TURNUVAMIZA; GÜRCİSTAN, BULGARİSTAN, TUNUS, AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN VE ÜLKEMİZDEN SPORCULARIMIZ KATILMIŞTIR”

Açılış töreninde konuşan Güney, Türk satrancında önemli bir yere sahi olan Keşan Belediyesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın 18’incisinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yıl turnuvamıza olan ilgi bizleri sevindirdi. Turnuvamıza; Gürcistan, Bulgaristan, Tunus, Azerbaycan, Türkmenistan ve ülkemizden sporcularımız katılmıştır. Ülkemizden 25 farklı ilden 153 sporcu ile turnuvamızı başlatacağız. Satranç sporunun gelişimi konusunda desteklerini bizden esirgemeyen Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’na, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Selim Ak’a, Federasyon Başkanımız Gülkız Tula ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerim.” dedi.

Satrancın kalbinin Keşan’da attığını dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, turnuvaya ilgi ve talebin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Helvacıoğlu, turnuvanın açılış hamlesini yaptı.