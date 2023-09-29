Keşan Anafartalarspor Ekim ayı itibariyle sahaya iniyor
Keşan Anafartalarspor Asbaşkanı Serkan Çayır, Süper Amatör Lig’de grupların belli olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Anafartalar Asbaşkanı Serkan Çayır yeni sezon için Ekim ayının ilk haftasında çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.
Grupların belli olduğunu ve ligin başlama tarihinin 12 Kasım olarak açıklandığını kaydeden Çayır, "Bu nedenle Anafartalarspor olarak ligin geç başlayacak olması nedeniyle Ekim ayı ilk haftası içinde çalışmalarımıza başlayacağız. Kulübümüze destek veren taraftarlarımıza zevkle izlenecek bir takım yaratmak için başkanımız Olgu Karataşoğlu ve yönetim kurulu olarak çalıştık. Anafartalarspor köklü bir kulüp ve o köklere zarar vermeden emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz" diye konuştu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Kayserispor
|6
|9
|9. Konyaspor
|6
|9
|10. Kasımpasa
|6
|9
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Gaziantep FK
|6
|3
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Getafe
|7
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Villarreal
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2