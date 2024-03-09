Keşan 1984 Kültürspor, 18 Kasım Kurtuluşspor ile karşılaşacak

Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda Kültürspor lider 18 Kasım karşısında galibiyet arayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor yarın deplasmanda grup lider 18 Kasım Kurtuluşspor karşısında galibiyet arayacak.

Karşılaşma saat 16.00 Oğuz Arda Sel Sahası’nda başlayacak.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 14.00- Havsaspor-Yenikarpuzluspor

Saat 13.00- Aşçıoğlu Gençlikspor-Kırcasalihspor

Saat 16.00- 18 Kasım Kurtuluşspor-Keşan 1984 Kültürspor

Bay: Küplü Halk Oyunlarıspor