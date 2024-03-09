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Keşan 1984 Kültürspor, 18 Kasım Kurtuluşspor ile karşılaşacak
SPOR 09.03.2024, 14:00
Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda Kültürspor lider 18 Kasım karşısında galibiyet arayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor yarın deplasmanda grup lider 18 Kasım Kurtuluşspor karşısında galibiyet arayacak.
Karşılaşma saat 16.00 Oğuz Arda Sel Sahası’nda başlayacak.
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Saat 14.00- Havsaspor-Yenikarpuzluspor
Saat 13.00- Aşçıoğlu Gençlikspor-Kırcasalihspor
Saat 16.00- 18 Kasım Kurtuluşspor-Keşan 1984 Kültürspor
Bay: Küplü Halk Oyunlarıspor
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|29
|38
|10. Alanyaspor
|29
|36
|11. A.Demirspor
|29
|35
|12. Kayserispor
|28
|35
|13. Konyaspor
|29
|34
|14. Samsunspor
|28
|33
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Karagümrük
|28
|29
|17. Hatayspor
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Boluspor
|26
|42
|7. Bandırmaspor
|26
|41
|8. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|26
|27
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Barcelona
|28
|61
|3. Girona
|27
|59
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Valencia
|27
|40
|9. Las Palmas
|27
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|28
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9
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