Kentpark kapalı yüzme havuzunda kayıtlar başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme bilmeyen, 6-17 yaş çocuklar için online kayıtlar bugün başlıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2012 yılında hizmete açılan ve açıldığı günden bu yana on binlerce sporcuya ve Eskişehirliye hizmet veren Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan son yılların en büyük tadilat çalışması tamamlandı.

Yeni yılla birlikte yenilenmiş haliyle kapılarını açmaya hazırlanan havuzda yüzme bilmeyen, 6-17 yaş çocuklar için kayıtlar bugün başlıyor. Belediye internet sitesi üzerinden online olarak ön kayıtlar alınacak. Kontenjanla sınırlı kayıtlar hakkında bilgi almak isteyenler 0222 237 27 12 numaralı hattan yetkililere ulaşabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkilileri, Eskişehirlilere daha yüksek kalitede hizmet verebilmek için son yılların en kapsamlı çalışmasının tamamlandığını belirterek yeni dönemde Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunun yüzme sporuna, Eskişehirlilere yakışır şekilde hizmet vermeye devam edeceğini belirttiler.