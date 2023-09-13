Kayserispor vazgeçilmez bir markadır!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mondihome Kayserispor’un yeni teknik direktörü Recep Uçar’ın imza törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor bizim için vazgeçilmez bir marka değerimiz, biz bunu çok önemsiyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın, yeni teknik direktör Recep Uçar, sarı kırmızılı takımın yöneticileri ile kentte görev yapan yerel ve yaygın basın mensupları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, Teknik Direktör Recep Uçar’a ‘hoş geldiniz’ dedi.

Kayserispor’un şehrin takımı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Kayseri’miz bizim için önemli, Kayserispor bizim için vazgeçilmez bir marka değerimiz, biz bunu çok önemsiyoruz. Her şeyden önce şehir takımıdır, şehrimiz sahip çıkmasını bilir, taraftarıyla yanında yer alır. Bu şehir değerlerine sahip çıkan şehirdir. Kayserispor bizim olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

Destan yazan Kayserispor taraftarına teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, hem gayreti, hem samimiyeti hem de desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hem takımımıza hem şehrimize hem de camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bizi yalnız bırakmadı, imza törenimize şeref verdi” dedi.

Teknik Direktör Recep Uçar ise desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Recep Uçar, imzalarını atarak, Kayserispor ailesine katıldı. Törende başarılı teknik adam Uçar, gazetecilerin sorularını da yanıtlarken, Başkan Büyükkılıç, Uçar’a isminin yazılı olduğu Mondihome Kayserispor forması takdim etti.