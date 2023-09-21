Kayserispor U19'un mabedi Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu

Kayserispor U19 takımı, 2023-2024 sezonunda maçlarını Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda oynamaya başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserispor Akademi Koordinatörü Tayfun Türkmen stadyumun hem Kayserispor’a hem de futbol takımlarına en iyi şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Havası ve irtifasıyla takımların gözdesi durumunda olan Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu’nu Kayserispor U19 takımı da tercih ederek yeni sezon lig maçlarını burada oynamaya başladı. Kayserispor Akademi Koordinatörü Tayfun Türkmen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Tayfun Türkmen, "Bu sezon U19 Takımımızın maçlarını Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nda oynamak istedik. Sağ olsun, Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan da bizlere bu konuda büyük destek sağladı. Burası bizim için oldukça önemli bir tesis. Hem zemin kalitesi hem de sahasıyla sporcularımızın oynamak istediği bir yer burası. İnşallah bu sezon boyunca burada güzel ve keyifli maçlar yapacağız. Sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kayserispor'un U19 Takımı’nın bu yeni evi, hem sporcular hem de taraftarlar için heyecan verici bir değişiklik olarak karşılandı. Yüksek standartlara sahip olan Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu, Kayserispor'un genç yeteneklerinin gelişimine katkı sağlayacak ve Kayseri'nin futbol sahnesinde daha da önemli bir rol oynamasına yardımcı olacak.