Kayserispor nerdeyse Kayseri oradadır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mondihome Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor Süper Lig’de olursa, Kayseri şehri de Süper Lig’dedir” dedi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Mondihome Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede 7405 Sayılı Kanuna Uygunluk Sağlanması İçin Tüzük Değişikliği gerçekleşti.

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mondihome Kayserispor’un şehrin bir markası olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimizin markaları var. En önemlilerden birisi Kayserisporumuz, bu markalardan birisi Erciyes Kayak Merkezi, Sayın Bakanımıza gerçekten şehrimize böyle bir değer kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bu markalara sahip çıkmamız lazım” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN BİRLİK, BERABERLİK MESAJI

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “El ele vermek suretiyle bu şehri daha iyi noktaya taşımanın kaygısını güdüyoruz. Herkes, şehrimizi hem şehircilik ve modern belediyecilik bağlamında hem de hayırsever insanların gerçekten yüz akı çalışmalarıyla öve öve anlatmayla bitiremiyorlar. Birbirimize sahip çıkacağız, birliğin, beraberliğin her zaman bereket olduğunu unutmayacağız. Kayserispor’umuza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, dostlukları pekiştiren ve ilk konuşulan konulardan birisinin spor konusu olduğunu belirterek, “İnşallah birlik, beraberlik içerisinde şehrimizi en güzel temsil etmeye devam edeceğiz. Kayserispor Süper Lig’de olursa, Kayseri şehri de Süper Lig’dedir. Süper Lig’de Kayserispor varsa, Kayseri şehri de sanayisiyle, ticaretiyle, şehirciliğiyle ve her alanda Süper Lig’de ismi anılır ve zikredilir” şeklinde konuştu.

ÇAMLI’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Mondihome Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı da Kayserispor’un son zamanlarda bütün Türkiye kamuoyunun önünde ciddi bir sınav verdiğini belirterek, “Başta Sayın Bakanımız, medarı iftiharımız Mehmet Özhaseki bakanımız olmak üzere Hulusi Akar paşamız, değerli valimiz ve benim için her şeyden çok daha önemli olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve MHP milletvekilimiz Baki Ersoy’a bu şehrin bu değerini yüceltmek için hiçbir mesai mefhumu gözetmeksizin huzurlarınızda teşekkür ediyorum. En büyük alkış onların, çünkü bunu hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.