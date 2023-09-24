Kayserispor ile 'özel' buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, şehrin marka takımı Kayseripor yönetimi ve futbolcularıyla ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından özel çocukların, çok sevdikleri ve taraftarı oldukları Kayserispor futbolcularıyla bir araya gelme hayali gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların en büyük hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, şehrin marka takımı Kayseripor yönetimi ve futbolcularıyla buluştu. Özel çocukların, çok sevdikleri ve taraftarı oldukları Kayserispor futbolcularıyla doyasıya sohbet etti. Kayserispor futbolcuları Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’n, özel çocuklarla gezdi. Tek tek çocuklarla fotoğraf çekinen futbolcular, özel çocuklara Kayserispor forması dağıttı. İmzalı formaları alan çocuklar gözlerinde beliren sevinç, duygu dolu anlar yaşadı.

AYAYDIN “ENGELLİ GENÇLERİMİZE OLDUKÇA GÜZEL, KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMELERİNE İMKAN SAĞLADILAR”

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayserisporu Türkiye’nin gururu Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ağırladıklarını ve engelli gençlerin oldukça güzel, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek, “ Evet, bugün Kayseri Sporumuzu Türkiye’nin gururu Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezimizde ağırlıyoruz. Sağ olsun Arif, Hayrullah ve Onurcan PİRİ kardeşlerimiz buradaydı. Tabi kulüp idarecilerimiz Yunus Bey ve Kemal Beye de teşekkür ediyoruz. Futbolcularımız tabi burada bugün gençlerimize, engelli gençlerimize oldukça güzel, keyifli vakit geçirmelerine imkan sağladılar. Kayserispor kulübümüze teşekkür ediyorum. Tabi bu tesislerin şehrimize kazandırılmasında, başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere Özderici Ailesine de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

PİRİ, “ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VAR GERÇEKTEN YANİ CIVIL CIVIL”

Kayserispor’un futbolcularından olan Onurcan Piri, Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çok güzel bir merkez olduğunu ve içerisinin cıvıl cıvıl olduğunu ifade etti. Piri, şöyle konuştu: “

Öncelikle böyle güzel bir yerde bulunduğumuz için çok mutluyuz, çok güzel bir merkez olmuş, bundan sonrasında da inşallah daha sık bir şekilde ziyaret edeceğiz burayı da, buradaki bütün öğrenci kardeşlerimizle , hocalarımızla herkesi maçlara davet ediyoruz. Dediğim gibi çok mutluyuz, çok güzel bir ortam var gerçekten yani cıvıl cıvıl içerisi o yüzden çok teşekkür ediyorum buradaki misafirperverlik için de”

Hayrullah Erküp ise, ‘Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum’ “Böyle bir tesiste yardımcı oldukları için. Burada çok özel kardeşlerimiz var, çok özel hocalarımız var onları birazcık mutlu ettiysek, ne mutluluk bize. Tüm kardeşlerimizi tüm hocalarımızı daha çok ziyaret edeceğiz burada, hepsini de maça bekliyoruz. Teşekkür ederim” diye konuştu.

Arif Kocaman ise, böyle bir etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “

Böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok mutluyuz. Kardeşlerimizle birlikte bir araya geldik. Çok güzel bir engelsiz yaşam merkezi olmuş, bütün öğrenci kardeşlerim inşallah burada çok iyi dersler alır, kendileri için çok iyi bir gelişim olur. Teşekkür ediyorum” dedi.

“GERÇEKTEN MUHTEŞEM BİR TESİS YAPMIŞLAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve kurumda emeği geçen bütün herkese şükranlarını ileten Kayserispor Kulüp İdari Menajeri Yunus Akbulut, şöyle konuştu: “

Gerçekten muhteşem bir tesis yapmışlar. Biz Kayseri Spor Futbol kulübü olarak, sosyal etkinlikler ve sosyal projeler konusunda çok hassas bir kulübüz. Burada da Cenani Başkanımızın önderliğinde gerçekten gezdik, çok güzel rehberlik ettiler içeride. Muhteşem bir tesis olmuş, buradaki kardeşlerimizi bu şekilde mutlu görünce biz daha da mutlu oluyoruz, biz de Kayseri Spor Futbol Kulübü olarak elimizden geldiğince böyle sosyal faaliyetlere katılıp, her yerde desteğimizi vermek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler”