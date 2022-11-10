Kayserispor aşkı sergiye taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. kentin marka değerlerinden biri olan Kayserispor’u konu alan 339 adet eserin yer aldığı ‘Kayserispor Aşkı-Sanat Aşkı Sergisi’ açılışını yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Park Alışveriş Merkezi 1’inci katta gerçekleşen sergi açılış törenine eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katılan Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yönetimi, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcular ile taraftarlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın verdiği mini konserin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program başladı.

“KAYSERİSPOR BU ŞEHRİN EN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİSİDİR”

Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Ne güzel bir tablo. Hepimizin fedakârlık yapması lazım. Kayserispor bu şehrin en önemli markalarından birisidir. Hepimizin birliğini, beraberliğini, renk, ırk, siyasi düşünce ayrımı gözetmeden, adeta bir kültür olarak bizi bir araya getiren önemli değerimizdir. Erciyes Dağı nasıl bizim için Kayseri’miz için önemli ise Kayserispor’umuz da bir değer ve bizim markamız” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu markamızın daha iyi noktalara gelmesi için gerek Berna başkanımıza ve ekibine teşekkür ederken, Çağdaş hocamızın da burada ekibi ve oyuncularımız ile birlikte Kayseri’mizin hep olumlu anılmasına en büyük katkıyı sağladığının farkındayız. Özhaseki bakanımıza, valimize, milletvekillerimize burada huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, bu zamana kadar sarı kırmızılı takım için destek veren tüm isimsiz kahramanlara da teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, sergide 29 farklı el sanatında 339 eserin olduğunu söyleyerek, “KAYMEK bir nezaket timsali jest yaparak, burada yüzlerce ürünü ortaya çıkarmış, hatıralarımızı yâd etmiş. Bu güzel ortamı sağlayan KAYMEK’imize de teşekkür ediyorum. 29 farklı el sanatı, 339 eserin bulunduğunu, her birini KAYMEK’imizin değerli öğrencilerin şaheserleri olduğunu paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ, SPORUN ŞEHRİ OLMA YOLUNDA

Kayseri’de spora profesyonel anlamda destek verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Kayseri’mizin endüstrinin, ticaretin yanında sporun şehri olarak anılması için her türlü desteği veriyoruz. Yüksek İrtifa Merkezi’ni kurduk, Kayserispor’umuz kimlerle maç yapacağını şaşırır hale geldi. Kayseri’de hangi alanda spor yapmak istiyorsanız ona fırsat verme mantığı içerisinde Kayseri’yi spor şehri olma yolunda hep beraber el ele, gönül gönüle veriyoruz. Sporu, centilmenliği önemsediğimizi ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Gaziantepspor galibiyeti için primlerin tamam olduğunu, gelecek hafta Konyaspor maçında da taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, Konya maçında stadı doldurmalarını temenni etti.

KAYSERİSPOR’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, taraftarlara ‘sarı, kırmızı, en büyük Kayseri’ sloganı attırmayı ihmal etmedi. Büyükkılıç, Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan ve takım kaptanı İlhan Parlak ile futbolcuları da kürsüye davet etti. Kaptan Parlak, “Başkanımız bize her zaman verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Konya maçı bizim için çok kritik, taraftarlarımıza, Kayseri halkına sesleniyorum. Bizim için çok güzel final olacak. Herkesi bu maça davet ediyorum” dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, “Amacımız şehri arkamıza alıp bütünlük sağlamaktı. Önümüzde Konya maçı var, seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Konya maçı final gibi bir maç. Dünya Kupası arasına lig ikincisi olarak girmeyi amaçlıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“EN BÜYÜK HAYALİMİZ ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞMEKTİ”

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise bu serginin kendisini derinden etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

“En büyük hayalimiz şehirle bütünleşmekti. Bugün bunu gerçekten çok iyi hissediyorum. Kayserispor kentin en önemli markası bunu her zaman söyledik. Biz sadece futbol değil, kentin sosyal aktivitesine de katkıda bulunan şehrin en önemli markasıyız. O yüzden bugünkü sergi, bu etkinlik bunun önemini göstermesi açısından çok çok derinden etkiledi beni. Çünkü herkes burada birleşmiş durumda. Stadyumda birlikte üzülüp, birlikte sevinip, birlikte bazen de hayal kırıklığı yaşadığımız gibi. Burada ne cinsiyet, ne siyasi görüş, ne ırk hiçbir şey önemli değil. Hepimizi bir çatı altında bir araya getiren Kayserispor’a bugüne kadar hizmet etmiş herkesi de burada anıyorum ve şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmasına, Kayserispor için emeği olan herkese teşekkür ederek başlayan Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı da “Her şey Kayserispor için. Bu şehrin en değerli markası Kayserispor ise bu çatı altında bizleri birleştirebiliyor ise bu işe gönül verenleri bu işe katkı sağlayanları hiçbir zaman teşekkürsüz, şükransız bırakmamak adına ben şehrimizin bütün unsurlarına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“BAŞKANIM HEP BERABER BİR BİRLİK ÇATISI ALTINDA TOPLADI”

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut da “Fakültemizin kapıları hepimize açık. Başkanım o kapıları hep beraber bir birlik çatısı altında topladı. Çok teşekkür ediyorum. Kayserispor’un yanındayız, sarı ve kırmızı diyoruz, sarı ve kırmızı dünyanın en estetik renkleri” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ise ‘Her şey Kayserispor için’ derken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas Bahçelievler Şehit Duran İlkokulu öğrencilerinin okullarında Kayserispor için yaptıkları çalışmaları bu sergiye destek amaçlı getirdiklerini söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, PENALTI ATIŞI YAPTI, SİMGESEL KUPA KALDIRDI

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol, serginin açılışını yaptı. Serginin gezilmesi ve eserlerinin tanıtımı gerçekleştirildikten sonra oluşturulan mini sahada penaltı atışları yapıldı. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı simgesel kupa kaldırdı.

Sergide, 29 farklı el sanatı tekniği ile hazırlanmış olan tablolar, aksesuarlar, takılar ve dekoratif ürünler ile simgesel ürünleri kapsayan el emeği 339 adet eser, Kayserililerin beğenisine sunuldu.