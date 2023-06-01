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Kayserililer Büyükşehir'in 'Atlı Tur' hizmetini sevdi

SPOR 01.06.2023, 10:45
Kayserililer Büyükşehir'in 'Atlı Tur' hizmetini sevdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’ndeki ‘Atlı Tur’ hizmeti, Kayserililer tarafından çok sevildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geleneksel Okçuluk, Modern Okçuluk, Güreş branşlarında da hizmet vermeye devam eden, Atlı Cirit, Geleneksel Türk Okçuluğu, Atlı Okçuluk gibi Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olan geleneksel spor tutkunlarının gözdesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde yeni bir hizmet hayata geçirildi.

Buna göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında öncü kuruluşu Spor A.Ş. tarafından, Türkiye’nin en modern tesisi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde Atlı Tur hizmeti başlatıldı. Tesise at binmeye gelen vatandaşlar ve çocuklar Atlı Tur hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

“HAFTA SONLARI ÇOCUKLARIMIZI BURAYA GETİRİP AT BİNDİREBİLİYORUZ”

Kader Gedik isimli bir vatandaş, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nin ulaşılır ve çok güvenli olduklarını ifade ederek, atlı tur hizmetini deneyimlemeye geldiklerini söyledi ve şöyle konuştu:

“Benim kızım Spor A.Ş.’nin altyapıda öğrencisi olur. Türkiye ve Balkan Şampiyonamız da var. Buraya ilk defa geldik. Çok memnunuz. Ulaşılır bir yerde. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir faaliyeti olduğundan çok memnun oldum. Çocuklarımız burada at binebiliyorlar. Alanın geniş olması, ulaşılır olması ve güvenli olması bizim için çok önemli. Hafta sonları çocuklarımızı buraya getirip at bindirebiliyoruz. Faaliyet çok güzel. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.”

“ATA SPORUMUZ OLDUĞU İÇİN BİZ BU EĞİTİMDEN MEMNUNUZ”

Vatandaşlardan Mükremin Dikkeleş ise “Mükemmel bir tesis. Gençlere, çocuklara ata sporu olan okçuluğa verdiği imkânlar doğrultusunda çok teşekkür ederiz. Çok güzel hizmetler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin Kayseri’de çok güzel hizmetler yaptığını belirten Işıl Benzeyiş isimli vatandaş da şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye’miz spor alanında Kayseri’de çok güzel işler yapıyor. Aynı zamanda kızım okçuluğa da gidiyor. Her anlamda çok memnunuz. At turu hizmeti açıldı. Çocuklarımızın ata binmesine yardımcı oluyorlar. Ata sporumuz olduğu için biz bu eğitimden memnunuz. Kasklarını takıyorlar, ilgileniyorlar, nasıl binilmesi gerektiğini gösteriyorlar. Çocuklarımızın hayvanları sevmesine de yardımcı oluyorlar.”

Vatandaşlardan Elmas Can Bolat da “Çocuğum astım hastası olduğu için sporun ona iyi geldiğini düşündük ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kurslarına gönderdik. Spor A.Ş.’nin neredeyse bütün kurslarına gitti. Şimdi de buraya at binmeye başladı çocuklarımız. İlk başta korkuyorlardı. Bu korkularını yendiler. Biz Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nin imkânlarından çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOK KEYİFLİ VE EĞLENCELİ”

14 yaşında olan Gül Reyhan Doğaner ise Atlı Tur hizmetini sosyal medyadan gördüğünü ve gelip binmek istediğini kaydederek, “Çok keyifli ve eğlenceli” dedi.

“TESİSİMİZ HEM ETKİNLİKLERDE, HEM DE FAALİYETLERDE ŞEHRİMİZ İÇİN BİR MARKA DEĞERİ”

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi Tesis Sorumlusu Murat Hançer, tesis hakkında bilgi verdi.

Faaliyete geçen Atlı Tur hizmetinin de detaylarını anlatan Hançer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tesisimiz 2021 yılının Eylül ayında hizmete açıldı. Şu an ağırlıklı olarak Okçuluk, Modern ve Geleneksel okçulukla beraber şimdi yeni başladığımız Atlı Tur hizmetimiz faaliyete başladı. İnsanların şehrimizdeki binicilikle alakalı sevdiği ve hoşlandığı branşlardan bir tanesi. Bulunduğumuz tesiste Türkiye’nin sayılı tesislerinden ve Kayseri’nin en büyük tesisi. Bununla alakalı da birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz senelerde Türkiye’nin Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası gibi farklı şehirlerden gelen sporcuları biz burada ağırladık. Hem etkinliklerde, hem de faaliyetlerde şehrimiz için bir marka değeri. Siz de biliyorsunuz at bizim kültürümüzde çok önemli bir yerde. At Türk’ün kanadıdır derler. Biz de bu amaçla hem geleneksel binicilikten, modern biniciliğe doğru gelenekten, geleceğe aktarımda bir kilometre taşı olarak görüyoruz tesisimizi. Bu anlamda binicilik faaliyetlerimize atlı tur olarak başladık. İlerleyen dönemlerde de inşallah temel binicilik eğitimleri ile hizmet alanımızı genişleteceğiz.”

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde hayata geçirilen Atlı Tur hizmeti ile ilgili 05303750038 numaralı telefon numarası ve www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Spor A.Ş.’nin ‘Atlı Tur’ hizmetinden 4 yaş ve üzeri herkes faydalanabiliyor.

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