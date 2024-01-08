Kayserili sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentin spor lokomotifi olan Spor A.Ş.’nin başarılı sporcuları, Antalya’da düzenlenen 24 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması’ndan farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye İkinciliği ve Türkiye Üçüncülüğü ile döndü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcuları, 3-7 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2024 Salon Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması’na katıldı.

Yarışmada Klasik Yay U21 Erkek kategorisinde Kutay Tek Türkiye Şampiyonu olarak Kayseri’yi ve Büyükşehir Belediyesi’ni gururlandırdı.

Öte yandan Klasik Yay U21 Kadınlar kategorisinde Fatma Maraşlı Türkiye Üçüncüsü, Klasik Yay U21 Erkek Takım kategorisinde Kutay Tek, Kamil Türkmen, Hamza Yücel Türkiye İkincisi olma başarısı gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Spor A.Ş. sporcularını ve antrenörler Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.