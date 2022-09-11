Kayseri Yarı Maratonu'nun teması 'Erciyes' olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projeleri kapsamında geçtiğimiz yıl ‘Kültepe’ temasıyla ilki gerçekleştirilen ve bu yıl ‘Erciyes’ temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek Kayseri Yarı Maratonu’nda yaşanacak büyük heyecana 1 ay kaldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde başlattığı, Kayseri’yi turizmden spora çok yönlü tanıtım atağı ulusal ve uluslararası dikkat çeken organizasyonlarla sürüyor.

Ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda katılımcının ilgi göstermesi beklenen Büyükşehir’in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri’yi keşfederek, kentin tanıtımına katkı sunacak.

BU SENE TEMASI ERCİYES OLACAK

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. tarafından geçtiğimiz yıl eylül ayında ilki ‘Kültepe’ teması ile düzenlenen ve bu yıl ‘Erciyes’ temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek Kayseri Yarı Maratonu’nda yaşanacak büyük heyecana sayılı günler kaldı. Maratona kayıtlar ise yoğun ilgi görerek devam ediyor.

MARATON 3 PARKURDA KOŞULACAK

‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ve dünya markası haline gelen ‘Erciyes’ temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Maratonda, halk koşusu ücretsiz olurken, 10K ve 21K parkurlarında 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda 150 TL katılım ücreti şartı bulunuyor.

Yarı Maraton’da halk koşusu, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Tuna kavşağından dönüşle Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. 10K koşusu Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Sivas Caddesi üzerindeki dönüş noktasından gerçekleşecek dönüşle Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. 21K koşusu ise Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Kumarlı tramvay durağından dönüşle yine Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Katılımcılar ise Büyükşehir’e ait tesislerden ücretsiz faydalanabilecek.

TOPLAM 384 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Maratonda dereceye giren katılımcılara toplam 384 bin TL para ödülü verilecek. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel atletlerinde yer alacağı binlerce kişinin koşacağı yarı maratonda, ödüller 21K Genel Klasman, 21K Yaş Grupları Türk Sporcu, 10K Genel Klasman Türk Sporcu ve 10 Yaş Grupları Türk Sporcu kategorilerinde takdim edilecek.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com internet sitesi üzerinden alınırken, maratonla ilgili detaylı bilgiye de siteden ulaşmak mümkün.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.