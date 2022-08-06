Kayseri Talasgücü sezonu açtı

Kayseri takımı Talasgücü Belediyespor, 2022-2023 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve kulüp yöneticilerinin katıldığı törenle ilk antrenmanını yaparak yeni sezon çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin futbol takımı olan Talasgücü Belediyespor Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde gerçekleşen antrenmanda sarı lacivertliler, başarılı bir sezon geçirme hedefi açıklayarak şampiyonluk sözü verdi.

Antrenman öncesi konuşan Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Arkadaşların emeklerine sağlık geçen yok çok güzel bir sezon geçirdik, futbolcularımız elinden geleni yaptı. İnşallah bu yıl da kazasız belasız, güzel bir sezon tamamlamayı ümit ediyorum. Bize düşen Talasgücü Belediyespor’un centilmenliği, puan almak ikinci planda, önemli olan centilmenlik. Sporu ahlaklıca yapabilmek önemlidir. Bizim de gayemiz, sizin huzurunuzda size imrenerek, sizin teşvikinizle gençlerimizi bilhassa kırsal mahalledeki, şimdi sporcu fabrikasında yetişen gençlerimizi spora teşvik etmek. Niyetimiz başarılı bir sezon tamamlamaktır. Gönlünüz yüce olsun, arkanızda biz varız. Teknik adamlarımıza başarılar kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Açılışta değerlendirmede bulunan Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, Başkan Yalçın’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Yalçın’ın desteğini daima hissettiklerini ifade eden İloğlu, şunları söyledi: “Allah, başkanımızda razı olsun, hedefimiz şampiyonluk, geçen yılki olmayan şampiyonluğu bu yıl başkanımıza hediye edeceğiz inşallah.”