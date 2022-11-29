Kayseri Talasgücü durdurulamıyor

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, grupta yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sezona arka arkaya aldığı 2 beraberlikle başlayan ve sonrasında seri galibiyetlerle zirve iddiasını ortaya koyan Talasgücü Belediyespor, oynadığı futbolla da taraftarlarını mutlu ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın her hafta tribündeki yerini alarak destek verdiği sarı-lacivertliler, ilk yarıda kalan 4 maçından da galibiyetle ayrılarak grubu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor.

ZİRVEDE DEV KAPIŞMA

Talasgücü Belediyespor, pazar günü grubun lideri Sincan Belediyespor’u ağırlayacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahadaki bu önemli maç saat 14.00’te başlayacak.