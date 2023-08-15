Kayseri Talas'ta yamaç paraşütü coşkusu

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile birlikte Ali Dağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması tamamlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleşen yarışmaya 20’si yabancı 150 sporcu katıldı. Bir hafta süren organizasyon Yamaç Paraşütü İniş Alanında düzenlenen törenle sona erdi.

Törende konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Karaman, 6 Ağustos’ta başlayan yarışmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

“HAVA SPORLARINDA ALİ DAĞI AKLA GELİYOR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, artık Türkiye’de hava sporları denilince Ali Dağı’nın akla geldiğini ifade ederek, “Ali Dağı yelken kanattan yamaç paraşütü ve model uçağa kadar hava sporlarının merkezi olma yolunda. Bu yarışmayla birlikte korona döneminde dahi kesintisiz her yıl Türkiye şampiyonası yaptık. Yarışmalarımıza yurttan ve yurttan dışından katılan sporcularımızı kutluyorum. Bize güvendikleri, Kayseri’ye inandıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

“ALİ DAĞI ARTIK BİR MARKA”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, yamaç paraşütü sporunda Talas’ın bir marka haline geldiğini anlatarak, “Yamaç paraşütü gittikçe kurumsallaşarak burada bir iniş alanı oluşturuldu. Bu alan Kayseri’ye ciddi katkılar sağlayan, insanların sosyalleşmesini sağlayan, ailesiyle çocuklarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiği bir güzelliğe vesile oldu. Yamaç paraşütünde Ali Dağı ve Talas artık dünyada çok önemli bir yere geldi. Çok şükür Ali Dağı artık bir marka oldu. Bu güzelliği paylaşan bütün sporculara teşekkür ediyorum. Şehrimiz turizm şehri olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Erciyes’e kayak yapmak için gelen bazı yabancılar Ali Dağı’nda yamaç paraşütü de yapıyorlar. Yani sadece sportif amaçlı bir organizasyon değil şehrimizin ekonomisine, turizmine ve dolayısıyla da tanınmasına da vesile olan bir spor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışmada genel klasmanda Hüseyin Tanrıverdi, kadınlarda Fatemeh Eftekhar, kulüplerde Atbatros, spor sınıfında Erfan Atave ve Talas Belediyesi özel ödülünde Maşat Bayat birinci oldu.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL”

Dereceye giren sporculardan kadınlar birincisi Fatemeh Eftekhar yarışmaya 10 yıldan beri katıldığını ifade ederek, “Her şey çok güzel. Talas, Kayseri çok güzel” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON”

Kadınlar kategorisi ikincisi Mashad Bayat ise, organizasyondan çok memnun olduğunu anlatarak, “Yarışma boyunca uçuş gerçekleştirdim. Burada herkes çok yardımcı oldu. Uçuşlar gayet güvenliydi. Organizasyonu güzel bir şekilde tamamladım.” ifadelerini kullandı.