Kayseri Talas gücünü gösterdi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grubun güçlü takımı Talasgücü Belediyespor, ilk yarıyı yenilgisiz ve averajla ikinci sırada tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ligde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler yenilgisiz tamamladıkları ilk yarı boyunca 23 gol atıp 10 gol yedi. Topladığı 31 puanla Sincan Belediyesporla zirveyi paylaşan Talasgücü Belediyespor, özellikle son dakikalarda attığı gollerle kazanma arzusunu ve şampiyonluk iddiasını gösterdi.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor onursal başkanı Mustafa Yalçın da şampiyonluk hedefiyle çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

GRUPTA TEK, BAL’DA 10 TAKIMDAN BİRİ

Talasgücü Belediyespor’un grubun yenilgisiz tek takımı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “İlk yarıyı Sincan Belediyespor ile aynı puanda ve averajla ikinci sırada tamamladık. 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldık ve bu süreçte hiç yenilmedik. Grubun tek yenilgisiz takımıyız. Bölgesel amatör ligdeki 196 takım arasında yenilgi yüzü görmeyen 10 takımdan da birisiyiz. İyi bir takımımız var ve müsabakaların son anına kadar verdiğimiz mücadele ile birçok maçı lehimize çevirmesini bildik. İkinci yarıda daha iyisini yaparak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.