Kayseri Spor A.Ş'de kardeş indirimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimden ulaşıma, kırtasiye yardımından spora kadar gençlere verdiği desteklerine spor alanında bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükkılıç, Spor Okulları’na kayıtlı öğrencilerin kardeşlerine Spor A.Ş.’ye ait Spor Okulları’nda yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’ye örnek olan ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ hizmetlerinin yanı sıra ‘Genç Dostu’ hizmet anlayışı ile öğrenciler ve gençler başta olmak üzere Kayserililerin gönlüne dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik eğitim öğretim yılına damga vuracak, takdir toplayan müjdelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Spor Okulları’na kayıtlı öğrencilerin kardeşlerine Spor A.Ş. Spor Okulları’nda yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’nin Yaz Dönemi Spor Okulları Kapanış Töreni’nde gençlerle buluşan Büyükkılıç, gençler tarafından coşkuyla karşılanırken, gençlerden gelen talebe anında cevap vererek, bir müjdeyi daha paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, gençlerden gelen talebe anında talimat vererek, “Kardeş indirimi olsun diyorlar. Kardeş indirimi de yüzde 50 olsun, hayırlı olsun. Sizi mi kıracağız. Bu tesisler sizlerin. Nezih bir ortamda, en önemlisi güvenilir bir ortamda sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Bizlere duyduğunuz güvenden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Gençler Büyükkılıç’ın, Spor A.Ş.’ye ait Spor Okulları’nda indirim müjdesini alkışlarla ve büyük bir coşkuyla karşıladı.

Başkan Büyükkılıç’ın müjdesi kapsamında, Kayserililere sporu sevdiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Spor Okulları’na kayıtlı öğrencilerin kardeşlerine, Spor Okulları’nda alacakları hizmetlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.