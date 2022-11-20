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Kayseri Soğanlı'da muhteşem şampiyona

SPOR 20.11.2022, 09:49
Kayseri Soğanlı'da muhteşem şampiyona

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde iki gün sürecek olan, muhteşem heyecana sahne olacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın startını verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek, turizm cenneti Soğanlı Vadisi’ni turizmin ve sporun yeni adresi yapıyor. 

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, ORAN, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun işbirliğinde 19-20 Kasım'da Soğanlı Vadisi’nin Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın startı verildi.

Yeşilhisar Belediyesi önünde gerçekleşen şampiyona açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, daire başkanları, il ve ilçe protokolü katıldı.

Türkiye Enduro & ATV Şampiyonası Kayseri-Soğanlı Etabı’nın başlangıcı yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizm cenneti Soğanlı’da birbirinden güçlü motorların kıyasıya yarışlarına sahne olacak şampiyonada tüm yarışmacılara başarılar diledi. 

Masal diyarı Soğanlı Vadisi’nde muhteşem bir organizasyona imza atıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız ile el ele vermek suretiyle Kayseri’mizi en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Soğanlı Vadimizin olduğu Yeşilhisar, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilebilir. Turizm odaklı değişik potansiyellerimizi gerek balon turizmi gerek buradaki yapısal kültürel çalışmalarla ilgili gerekse doğa güzellikleriyle kamuoyu ile paylaşma yönünde özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Off-Road Yarışları yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, Yeşilhisar için yenilik anlayışı içerisinde hep birlikte daha güzel çalışmalar yapılacağını ifade ederek, “Daha büyük etkinlikler için bizi izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın da yer aldığı protokol, kıran kırana geçen müsabakaların ilk gününde bu heyecan dolu organizasyonu keyifle izledi.

“SOĞANLI’YI TURİZMİN YENİ ADRESİ YAPMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK ÇABA HARCIYORUZ”

Vali Gökmen Çiçek, yarışların yapıldığı Kapadokya’nın girişi Soğanlı Vadisi’nde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda Büyükşehir Belediye Başkanımızla Valilik olarak milletvekillerimiz, ilçe kaymakamımız, Yeşilhisar Belediye Başkanımız ve ORAN Kalkınma Ajansımız ile beraber Soğanlı’da büyük bir seferberlik başlattık. Soğanlı’yı turizmin yeni adresi yapmak, turizm destinasyonunun merkezi haline getirmek için çok büyük çaba harcıyoruz. Aynı zamanda burası binlerce yıllık büyük kadim medeniyet. İçerisinde inanılmaz eserlerin yer aldığı, binlerce eserlerin yer aldığı bir alandır. Bunun yanında istiyoruz ki spor turizmi bir bölgeyi tanıtmak için hem spor yapılmasına desteğimiz hem de spor turizmi sayesinde bölgenin tanıtılmasında bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz kararlıyız, hep beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ‘Baharda Soğanlı başka olacak’ diyoruz. Teşekkür ediyorum.” 

“SOĞANLI BÖLGESİNİ ÖN PLANA ÇIKARACAK GAYRETLERİMİZ SÜRÜYOR”

Başkan Büyükkılıç da Soğanlı bölgesini ön plana çıkaracak gayretlerinin sürdüğünü ifade ederek, “Burada 70 tane ATV ve Enduro gibi araçlarla, motor yarışmalarının yaptığı faaliyetleri izliyoruz. Allah vergisi doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleriyle, Sultan Sazlığıyla, Erciyes Dağı ile ve Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bu güzel ortamıyla Soğanlı, Erdemli bölgesini ön plana çıkartma yönündeki gayretlerimiz devam ediyor. Bizleri bu çalışmalarda yüreklendirerek desteklerini esirgemeyen Valimize, milletvekilimize, değerli kaymakamımıza, başkanımıza, ajansımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, turizmin amiral gemisi olarak Erciyes Dağı’nda yapılacak çalışmayı daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

MİLLETVEKİLİ KARAYEL’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise burada çok güzel faaliyetler gördüklerini, bu faaliyetlerde emeği geçen başta Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür etti. Soğanlı Vadisi’ni artık bütün Türkiye’nin bildiğini, ülkenin dört bir yanından gelen yarışmacıların katıldığı aktivitelerin yer aldığını vurgulayan Karayel, “Artık Kapadokya dediğimizde sadece Ürgüp’teki balonlarda değil, Soğanlı’daki balonlarda da sıra var. Bunların Kayseri’miz için değer, çok kıymetli. Turizm geliştikçe, Kayseri’miz bir adım daha öne çıkıyor” dedi.

19-20 Kasım'da Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda, yarışçılar engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edecek. 

Binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlandığı Anadolu’nun ateşini tüm dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi de şampiyona sonrası gösteri yapacak. Anadolu Ateşi dans gösterisi bugün saat 17.30’da Soğanlı Vadisi’nde gerçekleşecek.

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