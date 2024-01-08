Kayseri Melikgazi'den gençlere futbol sahası
Kayseri Melikgazi Belediyesi, Belsin Kocatepe Mahallesi’nde, amatör spor kulüplerinin çalışmalarını yapabileceği büyük, nezih bir futbol sahasını hayata geçirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sahada inceleme yapan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belsin Kocatepe Mahallemizde çok güzel, nezih ve büyük bir futbol sahasını ilçemize kazandırdık. 6 adet soyunma odası ve duşları ile oldukça güzel oldu.
Gençlerimizi tüm olumsuzluklardan korumak için spor, sanat, müzik gibi faaliyetler son derece önem taşıyor. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizi tüm etkinliklere dahil etmek için büyük çaba gösteriyoruz. Burayı Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve Amatör Spor Kulüplerimize tahsis edeceğiz” dedi.
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|17
|27
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|17
|27
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|17
|22
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|17
|22
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|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
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|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
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|19
|40
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|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
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|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
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|20
|28
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|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
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|19
|15
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|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
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|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
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|38
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|19
|32
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|19
|28
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|19
|26
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|19
|26
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|25
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|19
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|12. Osasuna
|19
|22
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|19
|19
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|19
|18
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|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
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|19
|16
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|19
|15
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|19
|11
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|19
|5